Nuovo pediatra a Varallo e a Coggiola: sono 420 i piccoli pazienti “scoperti”

Inizierà il lavoro lunedì 17 marzo e presterà servizio in Valsesia e in Valsessera. Si tratta del dottor Fausto Frazzetto, pediatra di libera scelta, che garantirà la copertura assistenziale a tutti i 420 pazienti pediatrici che erano rimasti scoperti in zona.

L’arrivo del nuovo specialista era atteso con grande interesse dai sindaci del territorio, che mercoledì scorso hanno incontrato la direzione generale dell’Asl per un momento di confronto dedicato anche a questo tema.

“Un passo in avanti importante”

«Siamo molto soddisfatti di questa presa in servizio – commenta il direttore generale Marco Ricci – perché ci permette di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie e dei bambini della Valsessera e della Valsesia. Questo incarico rappresenta un importante risultato per il territorio, frutto di un impegno condiviso con le amministrazioni locali con cui teniamo molto ad avere un percorso di condivisione sempre più stretto».

Quando e dove

Ecco le sedi e gli orari di attività del nuovo pediatra. Al poliambulatorio di Coggiola: lunedì: 15 – 17, martedì: 10 – 12, mercoledì: 15 – 17. Alla Casa della salute di Varallo: giovedì 12 – 14 e venerdì 12 – 14.

Si offre poi la reperibilità telefonica per urgenze in orario 8-10 e per appuntamenti in orario 14:30 – 16:30.

I pazienti assegnati d’ufficio possono formalizzare la scelta del dottor Frazzetto dal 15 marzo tramite il portale online cliccando QUI. E dal 17 marzo presso tutti gli sportelli distrettuali di scelta e revoca, in particolare a Borgosesia, Coggiola (nei giorni di martedì e mercoledì) e Varallo.

