Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Gattinara, Romagnano e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Gattinara, Romagnano e altri centri

Anche in questo periodo estivo ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – IMPIEGATO/A IN MATERIA FISCALE E/O PREVIDENZIALE CON ESPERIENZA – COD. 51162

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per patronato un impiegat* con esperienza in ambito fiscale e/o previdenziale.

MANSIONE: lavoro impiegatizio in ambito fiscale e patronato.

REQUISITI: titolo di studio minimo: diploma o laurea, esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – IMPIEGATO/A SETTORE FISCALE O PREVIDENZIALE – COD. 51165

DESCRIZIONE: associazione di categoria ricerca, per la propria sede di Borgosesia (VC), n.1 impiegato/a per ampliamento organico. La risorsa si occuperà di attività di front e back office e assistenza in materia fiscale e/o previdenziale. Si richiede: diploma o laurea ad indirizzo economico/giuridico, esperienza e conoscenza dei settori fiscale o previdenziale, buon utilizzo del pacchetto office. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi finalizzato ad inserimento stabile in azienda, con orario full time.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: è possibile inviare il CV via email, specificando il codice dell’offerta d’interesse a candidature.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – COMMESSO DI SUPERMERCATO – TIROCINIO – COD. 51358

DESCRIZIONE: selezioniamo per supermercato di Borgosesia commessi da inserire con contratto di tirocinio e successivo inserimento.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Campertogno – CUOCO DI RISTORANTE – COD. 51354

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per ristorante di Campertogno un cuoco con esperienza. Per luglio la disponibilità richiesta è solo nei week end, per agosto tutta la settimana. Due giorni di riposo settimanali.

REQUISITI: esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Campertogno (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – ADDETTO ALLA CONTABILITÀ – TIROCINIO – COD. 51056

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per studio commercialista di Gattinara una persona da formare e inserire con contratto di tirocinio.

REQUISITI: titolo di studio minimo (diploma ragioneria/laurea triennale)

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Guardabosone – MANUTENTORI DI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI – COD. 51413

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per azienda che si occupa di impiantistica industriale e civile un manutentore di impianti elettrici ed idraulici.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa, disponibilità a trasferte in italia (requisito obbligatorio).

LUOGO DI LAVORO: Guardabosone (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid è possibile inviare una mail a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice annuncio dell’offerta.

Quarona – PULITORE DI RIVESTIMENTI METALLICI – COD. 50912

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di trattamento superficiale, cromatura e nichelatura di metalli una figura da inserire come pulitore. Orari: 8:00 – 17:00

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Rovasenda – SALDATORE PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE – COD. 50832

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda di Rovasenda che opera nel settore silvicoltura e arboricoltura – macchine e attrezzature agricole una persona da inserire in organico. La risorsa, che si occuperà di operazioni di saldatura, ha minime conoscenze sulle attività di saldatura e basi di meccanica in generale. Sarà offerto contratto a tempo indeterminato dopo un congruo periodo di prova. Orario: 8:00-12:00 13:30-17:30

REQUISITI: minima esperienza/conoscenza nel settore.

LUOGO DI LAVORO: Rovasenda (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO – COD. 50927

DESCRIZIONE: azienda che si occupa di prodotti caseari ricerca una persona che si occupi della gestione del magazzino e delle consegne con furgone.

REQUISITI: patente in corso di validità.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Valduggia – CENTRALINISTA – DATA ENTRY – COD. 51115

DESCRIZIONE: azienda di Valduggia selezione un centralinista addetto data entry, la risorsa si occuperà di attività di centralino, archiviazione dati e pratiche.

REQUISITI: richiesta una conoscenza base del computer.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: licenza media (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: la selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06). In assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – ADDETTO MACCHINE CONTROLLO NUMERICO – COD. 51113

Collocamento mirato – Annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99.

DESCRIZIONE: azienda di Varallo seleziona un addetto macchine controllo numerico.

MANSIONE: la risorsa si occuperà della conduzione di macchinari a controllo numerico per lavorazioni meccaniche di precisione.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – ADDETTO FINITURA E IMBALLAGGIO – COD. 51114

Collocamento mirato – Annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99.

DESCRIZIONE: azienda di Varallo seleziona una risorsa che si occuperà dell’attività manuale di pulizia e preparazione dei pezzi e di imballaggio e approntamento per la spedizione.

MANSIONE: l’attività svolta prevede l’utilizzo della macchina imballatrice, penna pneumatica, attrezzatura manuale e piccoli elettroutensili (rischio vibrazioni).

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – SVILUPPATORE SOFTWARE – COD. 51116

Collocamento mirato – Annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99.

DESCRIZIONE: azienda di Varallo seleziona uno sviluppatore di software c#.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di attività di sviluppo software gestionale e applicativi in campo metrologico.

REQUISITI: sono richiesti l’uso del pc e la conoscenza di software di sviluppo e database sql.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – COD. 51117

Collocamento mirato – Annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99.

DESCRIZIONE: azienda di Varallo cerca un addetto alle attività di pulizia per l’ambiente di produzione.

MANSIONE: l’attività svolta prevede l’utilizzo di lavapavimenti, aspirapolvere e prodotti di pulizia.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgomanero – ADDETTO/A MANUTENZIONE – COD. 50963

DESCRIZIONE: per rubinetteria vicinanze Borgomanero si cerca per ampliamento organico un/a addetto/a manutenzione elettromeccanica. Si offre contratto a tempo determinato o indeterminato da valutare in base all’esperienza. Orario di lavoro: full time dalle 08 alle 12 e dalle 13 alle 17.

MANSIONE: la risorsa collaborerà con il responsabile manutenzione e servizi generali ad assicurare l’efficienza degli impianti di produzione e degli impianti ausiliari realizzando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Esegue la messa in servizio degli impianti e interviene direttamente in caso di guasto individuando le soluzioni con minore impatto sulla continuità della produzione.

REQUISITI: diploma di scuola secondaria di secondo grado in discipline tecniche/scientifiche, buona manualità, flessibilità e adattamento, orientamento al cliente o all’utente, lavoro di gruppo . Preferibili abilitazioni PLE, lavori in quota, uso muletto, PAS PEV PEI. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Conoscenza pacchetto Office.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da sei mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 125859.

Borgomanero – ADDETTO/A ALLA RECEPTION – ART.1 L.68/99 – COD. 51266

DESCRIZIONE: struttura sanitaria con sede a Borgomanero (NO), ricerca addetto/a alla reception. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 7 mesi part-time (21h/settimana) dal lunedì alla domenica compresi i festivi su due turni: 9.00-14.00 o 14.00-19.00. Prevista possibilità di alternare stazione seduta/eretta.

MANSIONE: la risorsa si occuperà dello smistamento delle telefonate, della gestione delle pratiche amministrative di base e saltuariamente della gestione dell’angolo bar interno.

REQUISITI: si richiede iscrizione al collocamento mirato ex art.1 l.68/99, indispensabili buone competenze informatiche pacchetto Office, buone capacità di ascolto e relazionali.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via mail a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 126142

Cavallirio – MESCOLATORE DI VERNICI – COD. 50952

DESCRIZIONE: Manpower, filiale di Borgomanero, ricerca per azienda operante nel settore chimico.

MANSIONE: il/la candidato/a che stiamo cercando si occuperà durante la giornata lavorativa di produzione miscele per vernici e confezionamento delle stesse. Si dovrà prendere cura del carico/scarico materiali, pesatura polveri, preparazione per la produzione. Completano il profilo affidabilità, professionalità e disponibilità immediata. Si valutano profili anche alla prima esperienza. Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato.

REQUISITI: gradita esperienza pregressa anche minima nella mansione, tuttavia verranno prese in considerazione anche candidature senza esperienza purché volenterose di apprendere.

LUOGO DI LAVORO: Cavallirio (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

Per candidarsi cliccare QUI

Prato Sesia – LAVAPIATTI – COD. 29712

DESCRIZIONE: si ricercano figure da inserire nel team come lavapiatti e cameriere/a. Si effettua solo servizio serale, disponibilità 18:00-23:00.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

PATENTI RICHIESTE: B

Per candidarsi cliccare QUI

Romagnano Sesia – ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE – COD. 51213

DESCRIZIONE: per azienda settore chimico artigianato di Romagnano Sesia si cerca per ampliamento organico un/a addetto/a alla produzione.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle lavorazioni sull’impianto industriale per la plastificazione a letto fluido, sabbiatura sia sul posto che presso l’azienda. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

REQUISITI: proattività, team working, conoscenza lingua italiana, senso di responsabilità e affidabilità, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

LUOGO DI LAVORO: Romagnano Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 126100.

Romagnano Sesia – IMPIEGATA/O CONTABILE – COD. 51214

DESCRIZIONE: per azienda settore chimico artigianato di Romagnano Sesia si cerca per ampliamento organico un/a Impiegata/o contabile. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative alla contabilità, registrazione e raccolta documentazione relativa ai movimenti contabilità aziendali. Gestione del processo di contabilità.

REQUISITI: esperienza contabile, conoscenza lingua inglese, conoscenza lingua italiana, conoscenza pacchetto Office.

LUOGO DI LAVORO: Romagnano Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indaterminato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 126099.

Romagnano Sesia – OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE – ART.1 L.68/99 – COD. 51392

DESCRIZIONE: azienda del settore della carta con sede a Romagnano Sesia (NO) ricerca n.2 operai/e addetti/e alla produzione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 9 mesi su 3 turni nelle fasce orarie 6.00-14.00, 14.00-22.00 e 22.00-6.00. Prevista movimentazione carichi, possibilità di alternare posizione eretta/seduta e turni notturni.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di seguire il flusso delle linea di produzione, intervenire in caso di guasti e anomalie, partecipare al cambio di produzione.

REQUISITI: iscrizione al collocamento mirato ex art.1 l.68/99, preferibile esperienza in produzione.

LUOGO DI LAVORO: Romagnano Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via mail a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 126242

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook