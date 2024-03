Oggi chiude la strada provinciale di Vintebbio: stop fino al 15. Intervento per cosolidare le reti paramassi installate nel tratto vicino al ponte sul Sesia.

Viabilità modificata da oggi, martedì 5 marzo, in bassa Valsesia. Così come era stato annunciato, chiude la strada provinciale 165 che collega l’abitato di Vintebbio nel territorio di Serravalle all’uscita verso Gattinara e il ponte di Romagnano. Un provvedimento assunto perché occorre rinforzare le reti paramassi installate lo scorso anno e sistemare alcuni punti critici sul versante.

In dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti dal chilometro 0+200 chilometro 0+500, si prevede la chiusura totale al traffico della strada provinciale 165 da oggi e fino a venerdì 15 marzo. Salvo proroghe, sperando di non ripetere i continui rinvii dello scorso anno.

Del resto, non pare che le previsioni meteo dei prossimi giorni siano ottimali per l’esecuzioni di lavori di questo tipo. Comunque si vedrà la prossima settimana.

Il traffico deviato sulla 299

Come previsto, tutto il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 299 di Alagna attraverso il percorso tra Romagnano e Grignasco.

Da segnalare che in territorio novarese restano ancora chiuse due strade: quella che collega Ghemme a Cavaglio d’Agogna e la Traversagna nel territorio di Prato Sesia, chiuse entrambe per problemi di smottamenti.