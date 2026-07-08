Oggi nuovo picco di calore: il foehn spinge le temperature ai massimi

Oggi, mercoledì 8 luglio, il Piemonte affronta un nuovo e intenso picco di caldo. Un po’ tutti gli esperti sono concordi nell’indicare condizioni di forte disagio bioclimatico in numerose province della regione. L’effetto combinato dell’anticiclone subtropicale e dei venti di foehn porterà temperature eccezionalmente elevate, con punte vicine ai 40 gradi in pianura e valori insoliti anche in montagna.

La giornata più calda dell’anno?

Secondo le previsioni, quella di oggi potrebbe addirittura rivelarsi la giornata più calda del 2026, almeno fino a questo momento. Anche se un caldo più secco rispetto a quello della precedente ondata di calore. Il meteorologo Andrea Vuolo spiega che il rialzo termico sarà favorito dal foehn, un vento secco e caldo che scenderà dalle Alpi verso la pianura comprimendo e riscaldando ulteriormente l’aria.

«Mercoledì sarà la giornata più calda della settimana e, insieme al 28 giugno, probabilmente anche dall’inizio del 2026», osserva il meteorologo. Le temperature sono attese tra i 7 e i 10 gradi oltre le medie climatiche della prima decade di luglio, con valori che potranno raggiungere i 38-39 gradi nel Torinese e sfiorare i 40 gradi in alcune aree della pianura piemontese.

Caldo record anche in montagna

L’ondata di calore non interesserà soltanto le città. Le temperature saliranno in modo anomalo anche lungo l’arco alpino, dove il foehn soffierà con raffiche fino a 60-80 chilometri orari nelle valli più esposte.

Le previsioni indicano punte comprese tra 31 e 33 gradi a quote di 800-1.000 metri e fino a 30 gradi intorno ai 1.500 metri di altitudine. Anche lo zero termico si porterà su valori eccezionali, con una quota stimata attorno ai 4.700 metri. «In alcuni casi ci si avvicinerà ai primati storici per il mese di luglio», sottolinea Vuolo.

Disagio da calore elevato in gran parte del Piemonte

Il quadro trova conferma anche nel bollettino diffuso da Arpa Piemonte. Per mercoledì 8 luglio è previsto un livello 3, il massimo della scala di allerta, ad Alessandria, Novara, Verbania e Vercelli. Livello 2, invece, per Torino, Asti, Biella e Cuneo.

Domani temperature in calo

Per giovedì 9 luglio la situazione dovrebbe iniziare a migliorare, anche se il disagio resterà significativo in diverse aree della regione. Le autorità raccomandano di evitare attività fisica nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, limitare l’esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Per i giorni successivi potrebbe esserci una maggiore possibilità di temporali di calore, ma è un’indicazione ancora da confermare.

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