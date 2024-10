Oggi nuvole e pioggia, poi il meteo migliora nel fine settimana. Giornata decisamente autunnale a causa di un’area di bassa pressione che transita sul Piemonte.

Oggi nuvole e pioggia, poi il meteo migliora nel fine settimana

Cielo nuvoloso e probabili piogge nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre. Come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte, un’area di basa pressione «favorirà un peggioramento del tempo con lo sviluppo di rovesci anche moderati o intensi specie su pianure centrali, orientali e meridionali della regione, in particolar modo tra la mattina e il pomeriggio con un temporaneo rinforzo dei venti da Est-NordEst. Migliora poi da venerdì».

Nello specifico per la giornata odierna si prevede un tempo molto nuvoloso con qualche breve schiarita, e precipitazioni sparse di intensità debole o moderata. A basse quote temperatura minima 12 gradi, massima 17.

Il meteo in via di miglioramento per il weekend

Nella giornata di domani le precipitazioni dovrebbero esaurirsi per lasciare spazio a un cielo via via più soleggiato. Per sabato è previsto bel tempo, con solo qualche nuvola passeggera.

Abbastanza soleggiato anche nella giornata di domenica, ma con probabili passaggi nuvolosi a tratti estesi soprattutto dal pomeriggio. Una previsione che andrà comunque verificata nei prossimi giorni.

