Oggi il Piemonte “cotto” fino a 38 gradi. E non è finita qui

La fase più intensa dell’ondata di calore è iniziata proprio in questo fine settimana in concomitanza con l’inizio dell’estate. E continuerà almeno per tutta la prossima settimana. In numerose località piemontesi le temperature massime hanno superato i 35 gradi, mentre nelle zone più calde si sono registrati valori compresi tra 38 e 39 gradi.

I dati più significativi

Tra i dati più significativi figurano i 38,8 gradi di Fontanile, nell’Astigiano, i 38,3 di Castelnuovo Belbo e i 38,2 di Acqui Terme. Anche i capoluoghi hanno fatto segnare valori particolarmente elevati, con Alessandria a 38 gradi, Asti a 37, Torino a 36,6 e Vercelli a 36,1 gradi.

Tra le temperature massime registrate oggi nei capoluoghi di provincia:

Alessandria: +38 °C

Asti: +37 °C

Torino: +36,6 °C

Vercelli: +36,1 °C

Biella: +34 °C

Novara: +34,2 °C

Verbania: +34,4 °C

Cuneo: +31,4 °C

Anche la montagna soffre il caldo

L’aspetto più sorprendente riguarda le quote elevate. L’ondata di calore non sta infatti risparmiando neppure le montagne piemontesi. Secondo i dati disponibili, in diverse località oltre i mille metri si sono raggiunti valori prossimi ai 30 gradi, favoriti anche da episodi di foehn.

Particolarmente significativo il dato della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, il rifugio più alto d’Europa. Il grafico delle rilevazioni Arpa mostra come nei giorni scorsi la temperatura abbia sfiorato per due volte i 6 gradi centigradi a 4.545 metri di quota. Un valore che rende evidente la straordinaria intensità della massa d’aria calda che sta interessando il Nord Italia.

Settimana rovente, possibili nuovi record

Le previsioni indicano che il picco potrebbe non essere ancora stato raggiunto. Gli esperti prevedono infatti un ulteriore rialzo termico tra lunedì e martedì, con temperature comprese tra 35 e 38 gradi su gran parte della pianura piemontese e possibili punte fino a 39 gradi nelle aree dell’Alessandrino e del Nicese.

«L’ondata di calore persisterà per tutta la nuova settimana», spiegano dal Centro meteo Piemonte. Alcune località potrebbero avvicinarsi ai record storici di temperatura per il mese di giugno, già messi a dura prova dalle eccezionali estati degli ultimi anni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook