Ondata di caldo in Piemonte, sfiorati i 40 gradi. Possibile arrivo di temporali

L’ondata di calore ha colpito in pieno il Piemonte nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, con temperature particolarmente elevate. Come riporta il Centro meteo Piemonte, valori più significativi sono stati rilevati tra Alessandrino e Astigiano, dove i termometri hanno sfiorato i 40 gradi. Fa molto caldo anche sulle Alpi, con oltre 30 gradi registrati fino a 1.000-1.200 metri di quota.

Tra i dati più significativi spiccano i 39,6 gradi di Fontanile, i 39,5 di Acqui Terme, i 39,4 di Vinchio e i 39,2 registrati ad Alessandria, frazione San Michele, e a Domodossola. Temperature elevate anche nelle altre province, con 37 gradi a Vercelli, 35 a Biella e Verbania e 34 a Novara.

Venerdì ancora bollente

La giornata di domani, venerdì 31 luglio, sarà caratterizzata da condizioni molto simili, con massime comprese tra 36 e 39 gradi in gran parte del Piemonte. Nel basso Alessandrino e nell’area del Nicese non si escludono picchi locali vicini ai 40 gradi, confermando una situazione di forte disagio dovuta all’afa.

Il caldo intenso continuerà a interessare sia le pianure sia le vallate alpine, rendendo particolarmente pesanti le ore centrali della giornata. Le autorità raccomandano di limitare l’esposizione al sole e di mantenere una corretta idratazione.

Temporali in arrivo ma il sollievo durerà poco

Dal pomeriggio è però previsto anche un aumento dell’instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali di calore. In serata i fenomeni potrebbero estendersi anche all’Alto Piemonte, al Canavese e ad alcune pianure orientali.

I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e locali nubifragi. Il calo delle temperature sarà però soltanto temporaneo: il refrigerio durerà poco e il caldo tornerà rapidamente a farsi sentire anche nel fine settimana.

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