Ospedale Borgosesia: i posti Covid salgono a 70. Attualmente sono 135 nell’ospedale di Vercelli e settanta al “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia. Ed è molto probabile che nei prossimi giorni dovranno essere incrementati.

Ospedale Borgosesia: i posti Covid salgono a 70

La crescita dei posti letto riservati ai contagiati è necessaria in quanto la degenza media dei pazienti è di almeno 15-20 giorni, anche per i casi meno gravi: questo comporta come conseguenza di reperire nuovi posti per i nuovi casi positivi, in attesa che le guarigioni possano dare un po’ di sollievo ai reparti. Nei due ospedali della provincia, si è scelto di mantenere ricoverati a Vercelli i casi più gravi, dalla media intensità a salire, a Borgosesia quelli giudicati più leggeri.

LEGGI ANCHE Coronavirus Piemonte: i decessi calano, le guarigioni aumentano

Per affrontare i probabili nuovi numeri, si stanno cercando di individuare soluzioni aggiuntive. Anche dagli amministratori arrivano proposte. Oggi, i sindaci valsesiani e il presidente della Provincia di Vercelli avranno un incontro per definire congiuntamente le proposte: «Il mio suggerimento – dice Paolo Tiramani, primo cittadino di Borgosesia – è di considerare gli ex ospedali che hanno ancora in uso ambulatori e servizi. Penso a Varallo, e soprattutto a Gattinara che ancora garantisce la funzionalità degli impianti e assicura assistenza per la degenza notturna. Senza dimenticare che Gattinara sarebbe ideale anche per la sua centralità territoriale».

Non è invece possibile ipotizzare un utilizzo del vecchio ospedale di Borgosesia: «Assolutamente no – conferma Tiramani -, è completamente smantellato, non esiste nemmeno una minima traccia di impiantistica che venne eliminata dopo la chiusura».