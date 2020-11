Pazienti per terra in ospedale: video choc diffuso dal sindacato infermieri. Su YouTube un filmato che sarebbe stato girato in questi giorni in una struttura piemontese. La denuncia di Nursind: il Governo ci aiuti.

Pazienti per terra in ospedale: video choc diffuso dal sindacato infermieri

Il video è stato girato dal Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Mostra pazienti sistemati anche a terra in qualche ospedale del Piemonte (pare sia Rivoli, ma la cautela è d’obbligo). “Non abbiamo più parole – dicono gli infermieri – Invochiamo l’aiuto urgente del Governo”. Ovviamente il video è diventato virale, ma si tratta di una situazione che va verificata e approfondita.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE