Piemonte ancora rosso scuro nella mappa europea del rischio. I dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie mostra una situazione delicata per la nostra regione.

Come riporta La Provincia di Biella in questi primi giorni di aprile, secondo la mappa aggiornata ogni giovedì da Ecdc (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che si basa sul report relativo al periodo 22-28 marzo, la nostra regione continua a rimanere, come le due settimane precedenti, nella fascia ad alto rischio di contagio da covid. Anche se l’Rt è calato appena sotto l’1 e la percentuale di positività dei tamponi si è ridotta dal 14.2 al 13.8%, restano più di 250 casi di contagio ogni 100mila abitanti. Un dato quest’ultimo che non permette al Piemonte di uscire dall’emergenza.

La situazione in Italia

Insieme al Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Marche – e alle province autonome di Treno e Bolzano – questa settimana la new entry in zona rosso scuro è la Valle D’Aosta. La Campania, che la scorsa settimana era in rosso scuro, torna rossa. Così come lo è il resto d’Italia, ad eccezione della sola Sardegna in arancione.