Piemonte resta zona gialla: negli ultimi giorni rallentamento dei casi. Al momento terapie intensive occupate per il 23 per cento.

Piemonte resta zona gialla: negli ultimi giorni rallentamento dei casi

nonostante i timori di scivolare in zona arancione, il Piemonte si conferma invece in giallo, grazie al margine nei posti letto e anche al rallentamento dei casi negli ultimi giorni.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.44 a 1.88 e la percentuale di positività dei tamponi sale al 30 per cento. L’incidenza è di 2.227 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 23,2 per cento, e quello dei posti letto ordinari è del 28,4 per cento.

LEGGI ANCHE: Quarona resta senza vigili: i due agenti dicono no al vaccino

“Potenziati i posti letto”