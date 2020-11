Ponte di Romagnano: “Chieste al ministro tempistiche certe”

Ponte di Romagnano, la Provincia dopo l’incontro con il Ministro: «Tutto dipende dai tempi. Abbiamo chiesto riposte certe per valutare l’iter da percorrere».

Ponte di Romagnano

«Abbiamo chiesto al ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli di verificare i tempi di realizzazione del ponte sul Sesia che collega i Comuni di Romagnano e Gattinara: da questo dipenderà quello che sarà fatto per garantire collegamenti e viabilità ai cittadini e alle aziende del territorio». Il consigliere delegato alla Viabilità e Lavori pubblici della Provincia di Novara riassume con queste parole l’esito dell’incontro, in modalità videoconferenza, che si è tenuto questa mattina con il ministro e con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi e Fabio Carosso.

La ricostruzione

«Per definire un iter o un’alternativa a questo stesso iter – ha rimarcato il consigliere – abbiamo voluto una risposta certa da parte del Ministero. La priorità e la soluzione sollecitata dalla Provincia è da sempre la ricostruzione del ponte crollato: abbiamo già dimostrato un concreto impegno in questa direzione finanziando la messa in sicurezza dell’alveo del Sesia con 1.150.000 euro e abbiamo sempre caldeggiato, in ogni sede, un intervento in questo senso. Il ministro è stato interessato rispetto ai tempi che questa decisione comporterebbe. L’accordo è stato quello di riunirci nuovamente tra una decina di giorni con una risposta certa e definitiva rispetto a quanto chiesto: solo in questo modo – conclude il consigliere – potremo valutare l’eventualità di altri interventi come il ripristino del ponte ferroviario o la posa temporanea di un ponte mobile».

