Prelibatezze e spettacoli: in migliaia a “Pray in vetrina”. Le foto

Prelibatezze e spettacoli: in migliaia a “Pray in vetrina”

A organizzare i quattro giorni di festa sono stati la Pro loco di Pray in collaborazione con altre associazioni e enti. Questa sinergia si è potuta toccare con mano sotto al mercato coperto, che è stato trasformato in ristorante. Qui i commensali hanno potuto assaporare anche piatti provenienti dalle tradizione di Piemonte, Umbria, Veneto e Puglia. Ma “Pray in vetrina” quest’anno ha dato modo alle associazioni di andare sotto ai riflettori con la sfilata di sabato. Un modo questo per valorizzare l’impegno dei tanti volontari che operano in diversi settori. E’ stato anche organizzato anche il motoraduno che ha coinvolto numerosi appassionati.



Domenica 15 settembre via Bartolomeo Sella si è animata con la camminata in bianco, con le iniziative al parco Bau, con gli spettacoli itineranti delle street band, con gli artisti negli angoli del paese. Un paese vivo. Le bancarelle di hobbisti e associazioni hanno fatto da cornice a questa passerella intervallata da musica, dai negozi aperti, dagli spettacoli. Un mix che ha permesso alle persone di camminare, di divertirsi, di fare due chiacchiere. Presenti alla manifestazione anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Molte le persone che hanno partecipato agli spettacoli serali. Ieri è stata la volta del dj Getfar Fargetta. Apprezzate anche le postazioni musicali e gastronomiche allestite lungo la via.

Ieri l’ultima serata

Ieri sera ultimo giorno: alle 19 apertura dello stand gastronomico al mercato coperto. Alle 21,30 nel salone polivalente serata danzante con Alex Biondi band. Nel corso della serata ci sarà la premiazione dell’addobbo e della vetrina più belli.

