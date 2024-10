Valduggia senza medico: ancora nessuna conferma per l’ambulatorio. Cresce l’attesa tra i tantissimi pazienti “orfani” del dottor Farsoni.

Valduggia senza medico: ancora nessuna conferma per l’ambulatorio

Si prolunga l’incertezza per i valduggesi che sono rimasti senza medico di famiglia, circa 1500. Con la mancanza dell’ufficialità dell’apertura di un ambulatorio distrettuale dell’Asl anche in paese, chi ha necessità di avere prescrizioni mediche deve rivolgersi agli altri ambulatori distrettuali attivi sul territorio (il più vicino è quello di Borgosesia).

Una situazione che sta comunque creando disagio a molte persone, che stanno trovando difficoltà a rivolgersi agli ambulatori distrettuali, soprattutto nel mettersi in contatto trovando spesso i numeri telefonici occupati a causa della grande mole di richieste che devono esaudire i medici di turno.

Il pensionamento del dottor Farsoni

L’apertura di un ambulatorio in paese potrebbe dunque portare un po’ di sollievo, in attesa che a Valduggia possa anche arrivare un medico fisso a occupare il posto rimasto libero dopo il pensionamento a inizio mese dello storico medico Paolo Farsoni. Proprio i locali dove visitava il dottor Farsoni, in via Roma, sono stati individuati per accogliere l’ambulatorio provvisorio dell’Asl.

Anche il sindaco di Valduggia, Luca Chiara, è in attesa di conferme dall’Azienda sanitaria, e si trova in queste ore a dover dare risposte alle tante domande dei cittadini: «L’ambulatorio distrettuale valduggese non ha potuto aprire lunedì, come da indicazioni iniziali, poiché si era ancora in attesa che l’Asl effettuasse il sopralluogo necessario e possa partire con il servizio – ha spiegato il primo cittadino -. Purtroppo rimaniamo anche in attesa degli orari di apertura dello stesso. Non appena avremo indicazioni sicure, le comunicheremo, e spero arrivino al più presto per dare garanzie in più ai cittadini rimasti senza medico».

