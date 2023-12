Presepi sui vagoni del treno: a Vanzone un’idea originale per il Natale. LE FOTO

Presepi sui vagoni del treno: a Vanzone un’idea originale per il Natale. La frazione di Borgosesia continua a distinguersi per le idee creative.

Anche per questo Natale la collaborazione dei frazionisti è stata fondamentale per ricreare l’atmosfera di festa a Vanzone. Ancora una volta i presepi e le decorazioni hanno colpito per l’originalità, inseriti in vagoncini trainati da locomotive o slitte.

In molti hanno accolto l’invito del circolo della frazione per realizzare le creazioni natalizie con cui impreziosire giardini, davanzali e angoli dell’abitato. Da ricordare che quest’anno Vanzone è stata anche la meta del suggestivo Natale Alpino del Cai, che ha portato all’oratorio di Santa Maria più di 700 persone.

Il Circolo come punto di riferimento

«Noi abbiamo fornito le cassette di legno, per il resto ci hanno pensato come sempre gli abitanti secondo la loro fantasia – spiegano i referenti del circolo -. L’idea è piaciuta, sin dai primi di dicembre si sono messi al lavoro per inventarsi qualcosa. In poco tempo il centro è stato decorato, sia in piazza che nelle vie e nei cortili, con una decina di vagoncini colorati e decorati. All’allestimento hanno contribuito anche persone che non risiedono stabilmente a Vanzone, ma vi tornano per vacanze e fine settimana».

Le Natività nei vagoncini resteranno ancora esposte fino all’Epifania.