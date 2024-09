Previsioni meteo: cielo nuvoloso fino a mercoledì. L’inizio settimana sarà uggioso. Secondo quanto riporta Arpa meteo Piemonte oggi, lunedì 16 settembre, al mattino poco nuvoloso con transito di velature anche dense, possibili locali foschie sulle pianure orientali; parziale aumento della copertura nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre.

Previsioni meteo: la settimana comincia all’insegna delle nuvole

Non sono comunque previste piogge. I venti saranno moderati o localmente forti da nord sulle Alpi in rotazione da nordest alla sera; da nord-nordest sui restanti settori, generalmente deboli con rinforzi in valle Ossola, sull’Appennino e sulle pianure orientali per condizioni di Foehn. Domani, martedì 17 settembre, al primo mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi in

progressivo aumento, più compatte sui settori montani e pedemontani occidentali e sudoccidentali. Possibili precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio, su

zone montane e pedemontane alpine dal pomeriggio, più probabili tra Alpi Cozie e Marittime.

LEGGI ANCHE: Previsioni meteo: pioggia e copiose nevicate in quota domani

I venti saranno moderati o localmente forti nordorientali in montagna, deboli o localmente

moderati da est-nordest altrove, con rinforzi più sostenuti sulle pianure orientali.

Le temperature saranno in calo

Al mattino di mercoledì 18 settembre poco nuvoloso sul settore settentrionale e nuvoloso; nubi in progressivo aumento fino ad avere cielo molto nuvoloso ovunque in Piemonte. Possibili precipitazioni nel pomeriggio.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 9 gradi e una massima di 25. Le condizioni meteo tendenti al peggioramento sono legate ad una corrente proveniente dalla Croazia che porterà aria più fredda.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook