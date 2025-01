Quarant’anni fa la “nevicata del secolo”: inviateci i vostri ricordi di quei giorni! Tra il 13 e il 16 gennaio 1985 si fermò mezza Italia: avete foto o aneddoti di quei giorni? Mandateceli via WhatsApp al 370.3518.212. Li pubblichiamo lunedì su Notizia Oggi.

Quarant’anni fa la “nevicata del secolo”: inviateci i vostri ricordi di quei giorni!

Era il 13 gennaio del 1985, una domenica. Quarant’anni fa. I primi fiocchi di neve, preceduti da giorni di gelo, iniziarono a cadere nel pomeriggio su tutto il Nord Italia. Nevicò fino a mercoledì 16 gennaio, e alla fine un tappeto bianco spesso un metro (poco più, poco meno a seconda delle zone) copriva tutti i nostri paesi. E’ stata ribattezzata “la nevicata del secolo“, perché poi non se ne sono più viste di così imponenti. Furono giorni in cui si bloccò quasi tutto: trasporti, scuole, in parte anche le fabbriche.

Giorni di “vita sospesa” che tantissimi residenti (certo non i più giovani…) ricordano bene ancora oggi. Tanti disagi, certo, ma anche occasioni di divertimento, giochi nella neve, solidarietà tra compaesani, paesaggi e scorci mai visti.

Mandateci un vostro ricordo

A quarant’anni da quell’evento incredibile, vi chiediamo, se vi fa piacere, di condividere qualche vostro ricordo. Se avete qualche foto significativa, inviatecela via WhatsApp al 370.3518.212. Ma anche se volete raccontare brevemente un episodio particolare che vi è restato nella memoria, scrivetelo pure, sempre sullo stesso contatto WhatsApp. Quello che ci arriva, sarà pubblicato lunedì su Notizia Oggi. Lunedì sarà il 13 gennaio, proprio il giorno di inizio della “nevicata del secolo”.

Sarà un modo per far rivivere la memoria di quei giorni, e per tornare a condividere un momento così particolare della nostra storia.

Il materiale entro sabato

Per ovvie esigenze di impaginazione, vi raccomandiamo solo di mandare foto e ricordi entro sabato 11 gennaio alle 12. Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare!

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook