Rene con grosso tumore asportato con paziente sveglia

Rene con grosso tumore asportato: prima volta in Europa

L’intervento è stato effettuato grazie al sistema robotico di ultima generazione da Vinci Single Port ad unico accesso, presso la Clinica Urologica dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Alla signora, di 76 anni, era stato recentemente diagnosticato un tumore del rene destro di 8 cm. L’unica possibilità di cura era rappresentata dall’asportazione del rene in modo radicale.

Paziente con quadro complesso

La signora era però affetta anche da un altro importante problema di salute: una insufficienza respiratoria grave. Questo problema la costringeva a vivere attaccata ad una bombola di ossigeno con necessità di frequenti ricoveri ospedalieri. A complicare il quadro c’era una severa obesità.

Come sono intervenuti i medici

Gli anestesisti che hanno valutato la paziente l’avevano dichiarata da subito inoperabile. Unica alternativa era tentare l’intervento con un’anestesia locoregionale, in grado di anestetizzare la zona da operare, mantenendo la paziente in stato di coscienza (sveglia). Per aumentare le probabilità di riuscire nell’intento occorreva però utilizzare la tecnica chirurgica “meno invasiva possibile”, cioè in grado di minimizzare il trauma chirurgico, ma nello stesso tempo garantire l’efficacia oncologica (asportazione completa del tumore).

Operazione ai limiti del possibile

Con l’uso del sistema robotico da Vinci Single Port, la donna è stata operata con una sola porta di lavoro di 2,5 cm, contenente 4 strumenti miniaturizzati che vengono inseriti nell’addome mediante un singolo taglio.

L’intervento ha visto la fondamentale collaborazione del dottor Giulio Rosboch e del dottor Edoardo Ceraolo dell’équipe anestesiologica universitaria diretta dal professor Luca Brazzi e dell’équipe infermieristica di sala operatoria, coordinata dalla dottoressa Filippa Converso. La paziente è stata dimessa in buone condizioni dopo soli 3 giorni di ricovero.

