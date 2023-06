Riccardo Molinari confermato alla guida della Lega in Piemonte. Il capogruppo alla Camera dei deputati è stato rieletto all’unanimità.

Nella giornata di domenica 25 giugno, al congresso regionale della Lega a Chivasso, ha avuto luogo la rielezione del segretario Riccardo Molinari alla guida della Lega del Piemonte. Era stato eletto per la prima volta nel 2016. L’evento è stato oggetto di grandi festeggiamenti, ai quali ha voluto presenziare anche il segretario federale Matteo Salvini.

Le sue parole

Ecco le parole di Molinari: «La Lega è il partito dei territori, dei lavoratori e del federalismo riformista, di un Piemonte che affonda le sue radici nella Carta di Chivasso, nella tradizione liberale e sociale, nel ruolo storico di avanguardia riformista del Paese».

«Negli ultimi trent’anni – ha detto ancora – a partire dal nostro Piemonte, abbiamo dato voce alla gente che lavora, alle comunità locali, al popolo che ha solidi valori legati alle radici, alle tradizioni, ai territori. E questo intendiamo continuare a fare nei prossimi anni, sempre coerenti con gli ideali per i quali siamo nati e che dobbiamo riaffermare con forza e orgoglio. Nel 2016, quando sono stato eletto alla guida della Lega in Piemonte, avevamo due consiglieri regionali e due parlamentari, e senza sindaci di città importanti. Oggi abbiamo più di 500 eletti in tutte le istituzioni, dal Parlamento europeo fino ai più piccoli comuni, e dobbiamo continuare le nostre battaglie di partito riformista liberale sociale e federalista».

«Solo sapendo bene chi siamo noi, possiamo marcare le differenze con gli altri in un dibattito politico che è sempre più distratto e attento solo ai problemi del momento. Occorre riaccendere i cuori e dare un sogno, una missione, un impegno civile a chi decide di impegnarsi nel Partito, e noi abbiamo una identità fondata sui valori della nostra terra a cui fare riferimento. Non posso garantirvi che vinceremo sempre: certamente però affronteremo ogni sfida a testa alta».

I nuovi organi del Consiglio Direttivo

Oltre alla riconferma del segretario, è nato anche il nuovo Consiglio Direttivo Regionale, con i suoi nuovi organi. Sono Fabrizio Bruno, Fabio Carosso, Gianni Ferrari, Roberta Ferrero, Marzio Liuni, Simone Mauro, Alessandro Panza, Giacomo Perocchio, Alessandro Stecco.