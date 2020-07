Settimana più calda dell’estate: sabato 36 gradi a Borgosesia. Ci attendono giornate infuocate

Settimana più calda dell’estate: sabato 36 gradi a Borgosesia

Arpa Piemonte ha diramato il bollettino riguardante le ondate di calore, valido anche da oggi, martedì 28 luglio, e che dovrebbe essere confermato anche per i prossimi giorni. Il sito Meteo.it annuncia un picco per sabato, con massima a 36 gradi a Borgosesia. Anche 3Bmeteo annuncia il picco tra venerdì e sabato ma “solo” con 34 gradi.

Settimana più calda

I meteorologi qualche giorno fa lo avevano detto: “La prossima settimana si candida ad essere la più calda dell’estate 2020”. Ed anche Arpa Piemonte conferma la previsione invitando però all’attenzione per quanto riguarda la “Ondate di calore”. L’obiettivo è raccomandare ai soggetti più sensibili, ovvero anziani, bambini e persone affetti da particolari patologie, di adottare comportamenti e precauzioni per difendersi dagli effetti dannosi del caldo. Tra gli altri non uscire nelle ore centrali della giornata e bere molta acqua.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE