Si apre una settimana all’insegna del bel tempo. Previsto solo qualche addensamento nuvoloso nella serata di oggi, giovedì la giornata più fredda.

Si apre una settimana all’insegna del bel tempo

Un’area anticiclonica continua a mantenere su tutto il Piemonte una situazione di cielo prevalentemente sereno, e questa situazione proseguirà per buona parte di questa setimana.

Sarà interrotto solo nella serata di oggi, quando «un debole fronte nuvoloso lambirà le Alpi – riferisce il Centro meteo Piemonte – con la possibilità di qualche debole fioccata sulle Alpi di confine oltre 1800-2200 metri e sarà seguito da aria più fredda che a metà settimana determinerà un marcalo calo dello zero termico, il tutto in condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche velatura in transito».

Giovedì in effetti dovrebbe essere la giornata più fredda della settimana.

Si spera nel sole alla festa dell’Immacolata

«Venerdì nuova temporanea rimonta dell’alta pressione con sensibile rialzo termico in quota. Temperature massime fino a 8-12 gradi in pianura, in lieve diminuzione poi a metà settimana, possibili locali gelate in pianura nelle ore più fredde della giornata per effetto dell’inversione termica».

Per il fine settimana si prevede un tempo un poco più instabile, ma al momento è ancora impossibile fare previsioni precise. Da ricordare che nel fimne settimana parte la stagione dello sci, e domenica è la festa dell’Immacolata: tutti gli operatori del turismo sperano in un weekend di bel tempo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook