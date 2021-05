Si consolida il calo dei ricoveri: in Piemonte terapie intensive sotto quota 200. E i pazienti “ordinari” sono meno di duemila.

In Piemonte si consolida il calo dei ricoveri Covid: come riporta Prima Settimo, le terapie intensive sono scese sotto quota 200, mentre gli “ordinari” sono meno di duemila.

Prosegue il monitoraggio della situazione relativo alla pressione sulle strutture sanitarie piemontesi a causa dell’emergenza Covid. I numeri analizzati confermano per questa settimana un rafforzamento del calo dei ricoveri.

Abbiamo preso in esame l’ultima settimana, da martedì 27 aprile 2021 a ieri, martedì 4 maggio. Per quanto riguarda le terapie intensive, si è passati da 240 posti occupati il 27 aprile a 188 il 4 maggio. Per quanto riguarda invece i ricoveri ordinari si è passati da 2308 del 27 aprile a 1981 del 4 maggio.

Un miglioramento sostanziale, dunque, che sta a dimostrare come poco per volta la situazione stia tornando verso la normalità, anche se è necessario continuare a mantenere assolutamente alta l’attenzione da parte di tutti.

Un numero così basso di terapie intensive non si registrava in Piemonte dallo scorso 4 marzo. Finalmente è stata sfondata nuovamente quota 200, raggiunta il primo maggio e superata definitivamente (speriamo) il 3 maggio. Ora l’obiettivo sarà quello di avvicinarci il prima possibile anche a 100. A proposito dei ricoveri ordinari, invece, un dato così basso non veniva registrato dal 27 febbraio.

L’andamento dell’ultima settimana