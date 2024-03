Esplode il versante: a Piode si bonifica la parete pericolante. VIDEO

Esplode il versante: a Piode si bonifica la parete pericolante. Usata una carica di dinamite per demolire la frana che incombeva sulla provinciale 299.

Nella giornata di ieri, mercoledì 6 marzo, è stato fatto saltare con una carica esplosiva il blocco di roccia instabile che rischiava di precipitare sulla strada provinciale 229 nella zona di Piode. E che aveva indotto i tecnici della Provincia di Vercelli a decretare la chiusura del tratto per evitare rischi.

Qui sotto, nel video realizzato da DroneAdventures, il momento dell’esplosione e la caduta del materiale.

Oggi l’intervento di disgaggio, la circolazione resta vietata

«Effettuata con successo l’opera di brillamento necessaria per il distacco controllato del versante roccioso che aveva procurato i franamenti sulla strada provinciale – commenta Davide Gilardino, presidente dell’ente Provincia -. Questa mattina inizieranno le attività di bonifica dell’area. E successivamente i tecnici effettueranno i sopralluoghi per individuare azioni e procedure al fine di verificare possibili scenari per la riapertura in sicurezza della circolazione».

Come si ricorderà, la strada 299 è chiusa da domenica a seguito della caduta di un macigno. Successivamente è sceso altro materiale, per cui si è ritenuto prudente evitare qualsiasi rischio e chiudere del tutto la strada al transito, salvo ovviamente i mezzi di emergenza.