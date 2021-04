Siccità in Piemonte: nessuna pioggia significativa dallo scorso 8 febbraio. E’ da 52 giorni consecutivi che non si registra una giornata con almeno 5 millimetri di precipitazione media sulla nostra regione.

E’ quanto emerge dall’ultimo report di Arpa Piemonte: il mese di marzo 2021 è stato caratterizzato da due regimi meteorologici piuttosto differenti, ma con in comune la scarsa capacità di portare pioggia sul Piemonte. Questa duplice situazione, di pioggia molto scarsa nell’ultimo mese ma di condizioni generalmente nella norma sul medio e breve periodo, si riflette anche sugli indici di siccità di fiumi e torrenti.

Arpa Piemonte: “Nessuna pioggia significativa da 52 giorni”

L’analisi di Arpa Piemonte sulla situazione idrologica della Regione in questi primi mesi del 2021 parla chiaro: il mese di marzo 2021 è stato caratterizzato da due regimi meteorologici piuttosto differenti, ma con in comune la scarsa capacità di portare pioggia sulla nostra regione.

Dopo una prima settimana del mese in cui si è registrato l’unico giorno con precipitazioni, poco significative se non nell’alto Piemonte (il 6 marzo), nei 15 giorni successivi si è stabilizzata sulla nostra regione aria fredda e secca proveniente dalla Russia con un basso contenuto di umidità che ha provocato temperature ben al sotto della norma del periodo, ma anche scarse precipitazioni.

Ormai sono 52 giorni

Prendendo in considerazione le piogge del 2021, è dall’8 febbraio che non si registra una giornata con almeno 5 millimetri di precipitazione media sul Piemonte, per un totale di 52 giorni consecutivi.