Strada chiusa alle “curve di Vintebbio” per caduta massi

Nella serata di ieri è stata chiusa al transito la strada provinciale 165 in provincia di Novara, quella che da Vintebbio porta alla rotatoria per Romagnano e Gattinara. Questo perché si è verificata la caduta di alcuni sassi dal versante che sovrasta la carreggiata. Un problema certamente non nuovo lungo questo tratto, soprattutto nella zona delle cosiddette “curve di Vintebbio”, dove il versante è particolarmente ripido e roccioso.

Per fortuna nessuno è stato coinvolto. In ogni caso, nella serata di ieri, lunedì 10 marzo, la Provincia di Novara ha disposto la chiusura urgente del tratto per verificare il rischio di ulteriori frane.

Oggi le verifiche dei tecnici

Nel corso della giornata odierna verranno effettuati tutti i controlli necessari per capire se ci sono rischi di altri cedimenti, ed eventualmente come scongiurarli. Si riaprirà solo quando sarà garantita la sicurezza degli utenti. Da ricordare che l’ultimo cospicuo intervento di consolidamento risale appena a un anno fa.

Intanto automobilisti e camionisti devono per forza utilizzare il tratto sull’altra sponda del Sesia, quello che passa in mezzo a Prato Sesia. Oppure ci si può servire della tangenziale.

