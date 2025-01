Temperature in calo, per l’Epifania sono attese deboli nevicate in montagna. Cielo nuvoloso nella giornata di oggi, da venerdì più sereno.

Temperature in calo, per l’Epifania sono attese deboli nevicate in montagna

Con l’arrivo di una nuova perturbazione, i giorni fino all’Epifania saranno caratterizzati da instabilità diffusa, e temperature in calo. E c’è la possibilità che all’inizio della prossima settimana ci siano le condizioni per la pioggia in valle e la neve in montagna, anche se si tratterà di fenomeni di modesta intensità. Qualche fiocco di neve potrebbe però cadere già nel tardo pomeriggio di oggi.

E’ il Centro meteo Piemonte a fare il punto della situazione. «Nel corso della giornata di giovedì un fronte nuvoloso collegato a una vasta circolazione depressionaria sulla Scandinavia, lambirà le Alpi dalla serata portando al più qualche sporadica e breve nevicata lungo le aree alpine di confine tra la Val Susa e l’Ossola oltre i 1300-1500 metri, ma localmente fino a 900-1200m tra Valsesia e Ossola. Il tutto con un temporaneo rinforzo del Foehn su Alpi e medio-alte valli e nuvolosità irregolare su pianure a tratti più compatta sui settori centro-orientali.

Già venerdì sono attese ampie schiarite su tutta la regione. Le temperature minime subiranno un aumento nelle aree interessate da nuvolosità notturna (in nuovo calo venerdì), le massime saranno comprese tra 6-10 gradi, in lieve rialzo venerdì».

Le previsioni per il fine settimana

Nella giornata di sabato il cielo andrà progressivamente coprendosi, e non è esclusa qualche modesta precipitazione in serata, con temperature in calo. Domenica prevalenza di cielo nuvoloso, lunedì ancora coperto con la possibilità di qualche debole pioggia o nevicata in montagna. Temperature più fredde.

