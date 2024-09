Temperature in picchiata, alla Margherita toccati i -21 gradi. Sabato mattina il culmine delle minime, poi l’aria si farà via via più gradevole.

Temperature in picchiata, alla Margherita toccati i -21 gradi

Come previsto, dal pomeriggio di giovedì 12 settembre il Piemonte è stato investito da una corrente di aria nordica che ha fatto sensibilmente calare le temperature. In mattinata anche in pianura spesso non venivano nemmeno raggiunti i 10 gradi, mentre in alta quota si andava ben al di sotto dello zero. Alla Capanna Marghierita sul Monte Rosa il termometro ha fatto registrare un picco negativo di – 21.5 gradi alle 6 di oggi, venerdì 13 settembre.

Nel pomeriggio la situazione è un po’ migliorata, ma in compenso sono subentrate raffiche di vento (sebbene molto moderato) a creare un clima decisamente autunnale.

Sabato mattina il fresco più fresco

Il culmine delle temperature minime è previsto per le prime ore di domani, sabato 14. «Farà piuttosto fresco al primo mattino – spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte – quasi freddo sabato mattina con valori localmente intorno ai 5 gradi o inferiori su alcuni settori di aperta pianura, lungo i corsi d’acqua e nei fondovalle più freddi. In lieve aumento poi domenica pur con valori che resteranno inferiori ai 10 gradi. Le massime risulteranno più gradevoli durante il giorno con picchi di 22-25 gradi e qualche punta superiore possibile nella giornata di domenica».

In effetti «la circolazione di aria instabile fredda collocata attualmente sull’Adriatico, tenderà nel fine settimana spostarsi verso i Balcani interrompendo già da sabato l’afflusso di aria fredda in quota sulla nostra regione con un aumento dello zero termico già oltre i 3000 metri nella seconda parte di Sabato fino a sfiorare poi i 4000 metri nella giornata di domenica. Il tempo si manterrà ampiamente soleggiato, con soltanto qualche velatura in transito. Venti in generale attenuazione, ma sabato possibili ancora raffiche di Foehn fino al primo pomeriggio tra Verbano e Novarese».

