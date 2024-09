Da giovedì aria fredda da Nord: in arrivo un brusco calo delle temperature. Persiste il sereno, ma avremo un “assaggio” di autunno.

Da giovedì aria fredda da Nord: in arrivo un brusco calo delle temperature

«Da Giovedì aria più fredda inizierà ad affluire alle quote più alte con un marcato calo termico ad iniziare dalle Alpi. Il Piemonte si troverà tuttavia sottovento alla discesa di questa massa d’aria più fredda, con possibile attivazione di venti di Foehn dal pomeriggio di giovedì e in ripresa poi venerdì sulle Alpi ma anche sulle pianure orientali dal Verbano fino all’Alessandrino il tutto in un contesto di tempo prevalentemente soleggiato».

Questa la situazione dei venti prevista dal Centro meteo Piemonte per la seconda metà di questa settimana. Un movimento di aria da Nord le cui conseguenze saranno evidenti soprattutto a partire da domani, giovedì 12 settembre.

«Le temperature massime tenderanno a calare gradualmente di giorno in giorno portandosi ovunque inferiori alla soglia dei 25 grado entro venerdì e sabato, mentre le temperature minime subiranno un netto calo da venerdì quando nelle aree rurali e di fondovalle più riparate dai venti si potrà scendere anche nettamente sotto i 10 gradi, con picchi vicini ai 5 gradi. Da segnalare inoltre la possibilità delle prime gelate sulle zone alpine».

Resta comunque il cielo sereno

Insomma, un vero assaggio di autunno. Il cielo resterà comunque prevalentemente sereno o poco nuvoloso ancora per parecchi giorni, almeno stando alle indicazioni attuali. Il fine settimana, in particolare, si prospetta molto migliore di quello appena trascorso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook