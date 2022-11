Trivero piange Angelo Soster: ultimo sopravvissuto tra i fondatori dei vigili del fuoco. Aveva 92 anni, mercoledì il funerale a Ponzone.

Trivero piange Angelo Soster: ultimo sopravvissuto tra i fondatori dei vigili del fuoco

Se n’è andato anche l’unico sopravvissuto del gruppo che nel 1958 fondò il primo nucleo del distaccamento di Ponzone dei vigili del fuoco. Angelo Soster aveva 92 anni: ha cessato di vivere nell’ospedale di Ponderano nella giornata di oggi, lunedì 21 novembre.

Il funerale sarà celebrato mercoledì nella chiesa del Sacro Cuore di Ponzone, mentre domani sera sarà recitato il rosario.

La storica nascita del distaccamento

Angelo Soster era nato a Lusiana, in provincia di Vicenza, il 15 ottobre del 1930. Trasferito in Piemonte, lavorò alla Vitale Barberis Canonico fino alla pensione. Ma in paese era noto soprattutto per il suo impegno nei vigili del fuoco volontari di Ponzone, di cui è stato appunto tra i fondatori.

Fu infatti lui con Fulvio Vedovelli, Amerigo Capparoni, Ivano Scarpa e Enrico Ferri, ormai scomparsi, a istituire il distaccamento del basso Triverese, che ancor oggi è il fiore all’occhiello della vallata. Era il 1958: i pompieri fino a quell’anno erano di fatto un corpo privato istituito dalla ditta Giletti.

Da quella data in poi invece, venne creato il distaccamento alle dipendenze dall’allora comando provinciale vigili del fuoco di Vercelli, e con responsabile proprio Angelo Soster.