Un altro fine settimana rovinato da nuvole e pioggia. Le previsioni meteo annunciano due giorni di tempo instabile e perturbato.

Potrà esserci qualche momento di sole, ma per gran parte il fine settimana sarà caratterizzato da cielo per lo più nuvoloso e anche da piogge Queste le indicazioni (non uniformi, in verità) che i meteorologi danno per la giornata di oggi, sabato 6 luglio, e domani, domenica 7 luglio.

Secondo il Centro meteo Piemonte, «a partire da sabato il cedimento dell’alta pressione sotto la spinta di correnti umide di origine atlantica da ovest-sudovest determinerà un graduale peggioramento del tempo, con lo sviluppo di rovesci e temporali a fasi alterne tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica».

«Rovesci soprattutto a Nord del Po tra Torinese (qui più irregolari) Canavese, Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese, ma con fenomeni più persistenti specie nel Vco, a tratti possibile qualche fenomeno anche di forte intensità. Temperature massime intorno ai 22-26 gradi con locali picchi superiori sull’Alessandrino».

Probabili piogge da sabato pomeriggio, occhio ai temporali

Per quanto riguarda la Valsesia e dintorni, la probabilità di piogge e rovesci aumenta nel pomeriggio di oggi, e resterà alta fino a tutta la mattinata di domani. Possibile (ma non sicuro) qualche miglioramento nel pomeriggio di domenica.

La situazione instabile potrebbe anche portare temporali di una certa intensità, anche se non al livello di quelli visti lo scorso fine settimana. Non è esclusa qualche grandinata, specie sul basso Piemonte.

Il sole, manca a dirlo, dovrebbe tornare lunedì.

