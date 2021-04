Un cartello da caccia all’untore: “Ci sono positivi nel condominio”. Sul web la bufera per quanto accaduto in una palazzina nel Milanese.

Come riporta Giornale dei Navigli

Il cartello con questo avviso è comparso all’esterno di un condominio a Rozzano. A diffondere l’immagine che ha sollevato polemiche e indignazione, Nadia Andrisano di MultiSolidarietà, gruppo che nasce con lo scopo di portare avanti progetti di assistenza e solidarietà.

“Cosa dicevamo un anno fa? Che ne usciremo migliori… sicuri? Questo è quello che accade all’esterno di un condominio – spiega Nadia in un post sui social –. Un cartello scritto da chi pensa che il Covid sia un’onta, qualcosa di cui vergognarsi. Una denuncia ai danni dei vicini colpevoli di essere positivi, chiusi in quarantena nella loro casa, che solo per il fatto di esistere si pensa possano nuocere al prossimo. Solidarietà, umanità, aiuto, sono andati a farsi fottere in queste quattro righe”.