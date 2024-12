Un inizio settimana con temperature quasi primaverili. Anche per il Natale si va prospettando un tempo mite e soleggiato.

Un inizio settimana con temperature quasi primaverili

Alla Capanna Margherita il termometro ha raggiunto ieri, lunedì 16 dicembre, i -7,7 gradi, che per il periodo è certamente “caldo”: un dato più adatto a marzo o aprile, piuttosto che metà dicembre. In affetti, pur senza esagerare, questo inizio settimana è caratterizzato da temperature quasi primaverili, almeno nelle ore di sole. Poi, certo, di sera e di notte il dato va calando, ma sempre mantenendosi più alto delle minime medie del periodo.

E resta il cielo per buona parte sereno: condizioni di stabilità e bel tempo collegate all’anticiclone atlantico che resteranno dominanti fino a domani, mercoledì 18 dicembre. Giovedì è previsto un probabile transito di una modesta perturbazione atlantica, forse anche con qualche spruzzata di neve in quota, ma è da confermare.

Le previsioni per la settimana

Per la giornata di oggi è previsto cielo soleggiato con tendenza a velature tra pomeriggio e sera. Temperature minime in aumento e massime in aumento lieve.

Secondo le indicazioni di Nimbus, domani cielo sempre sereno, ma con annuvolamenti più compatti su creste e cime anche in alta Valsesia. Ulteriore aumento delle temperature minime e lieve declino delle massime. Giovedì passaggio a tempo più instabile con possibili leggere precipitazioni. Venerdì dapprima nuvoloso, con qualche debole precipitazione, nel corso della giornata graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite. Sabato soleggiato, domenica in parte soleggiato con tendenza a vento da nord.

Uno sguardo a Natale

Adesso è ancora prematuro fare previsioni attendibili per i giorni di Natale e dintorni: ma le indicazioni di massima annunciano un meteo simile a quello che stiamo vivendo in questo inizio di settimana, quindi con temperature relativamente miti e cielo per lo più sereno. Indicazioni ancora da confermare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook