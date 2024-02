Un sabato di pioggia e neve, poi la perturbazione si esaurisce nella notte. Durante la giornata di domenica dovrebbe gradualmente tornare nuvoloso e sereno in serata.

La giornata di oggi, sabato 10 febbraio, sarà ancora caratterizzata dalla perturbazione che già da ieri ha portato in tutta la zona pioggia ininterrotta e neve in quota.

Il Centr0 meteo Piemonte prevede infatti «dal mattino piogge in estensione, più continue e a tratti anche moderate o forti a ridosso delle zone pedemontane e di bassa valle tra Canavese e Verbano. Piogge deboli o moderate anche sul resto della regione ma più intermittenti sul basso Piemonte. Nel pomeriggio piogge estese e moderate con picchi di forte intensità su Piemonte settentrionale e a ridosso dell’Appennino Ligure. Fenomeni in graduale esaurimento dal tardo pomeriggio, ma rimangono piogge anche in serata specie su Biellese, Verbano e Alto Novarese, nella notte non si esclude ancora qualche rovescio a carattere sparso».

Imbiancate le stazioni sciistiche

La neve, in forza di temperature relativamente miti, è caduta solo in montagna. Sul Monte Rosa in abbondanza, a Mera ha imbiancato tutto con uno strato di oltre mezzo metro, a Bielmonte è arrivata solo in serata.

Domani miglioramento

Come accennato, la perturbazione si esaurirà a partire dalla notte e nella mattinata di domani non dovrebbe piovere più, con progressiva riduzione della nuvolosità. Ovviamente in zona la situazione è particolarmente monitorata in vista delle numerose iniziative di carnevale, arrivate all’ultimo fine settimana.