Valdilana vuole asfaltare le strade ma non trova ditte libere

Valdilana vuole rimettere a posto le strade, ma una delle gare è andata deserta: tantissime le richieste per le aziende.

Valdilana vuole asfaltare le strade

Il Comune di Valdilana mette sul piatto centinaia di migliaia di euro per le asfaltature, ma le ditte non si presentano alle gare di appalto. E quindi ci si ritrova costretti a rinviare gli asfalti programmati ormai da tempo. Con l’inverno ormai alle porte. «Abbiamo in programma un nuovo intervento per andare a sistemare le strade comunali con un investimento di circa 600mila euro – fa presente il sindaco Mario Carli -. Abbiamo assegnato un primo lotto da 290mila euro, ma una seconda gara da 190mila euro invece è andata deserta». Il motivo? Troppe richieste da parte degli enti pubblici per interventi volti ad andare a sistemare le vie di comunicazione.

Le aziende

«Avevamo invitato aziende di tutto il quadrante nord ovest del Piemonte – riprende Carli – Eppure nessuno ha presentato una offerta». Anche l’assessore ai lavori pubblici Massimo Foglizzo conferma la difficoltà nel trovare imprese: «Molte delle ditte stanno lavorando per Anas che ha in programma diversi interventi in tutto il Piemonte. Dopo il periodo del lockdown i cantieri pubblici sono partiti quasi tutti insieme e per le imprese è difficile stare dietro a tutto». Il Comune di Valdilana aveva avviato un bando a inviti. «Erano state chiamate aziende del territorio e comunque del quadrante – riprende Foglizzo -, alcune del Vco. Ma purtroppo non c’è stata risposta. Ora procederemo con un nuovo bando sperando che stavolta non vada deserto».

Le vie interessate

Diverse le vie di comunicazione dove si andrà a intervenire nelle quattro municipalità di Valdilana. «Andremo a risistemare le strade comunali – precisa Carli -. Si tratta della strada di Ronco davanti alla scuola, la via di Cereie che dalla chiesa arriva fino alla Crocetta, altro cantiere riguarderà frazione Molino a Crocemosso, poi via Bacconengo a Valle Mosso. Anche la strada di Oretto di Mosso fino a Marchetto sarà messa in sicurezza. Poi sempre nella municipalità di Mosso si interverrà da Frieri alla Sella scendendo fino al distributore di Mosso».

La fibra

Oltre a lavori di asfaltatura in alcuni casi si tratta anche di opere di regimazione delle acque meteoriche. «Alcuni interventi – riprende Carli – sono stati rallentati per via della fibra. Era inutile andare ad asfaltare dove sarebbe passato poco dopo il cantiere per la posa della fibra ottica. E’ la soluzione più corretta per non buttare via i soldi. Inoltre asfalteremo anche per conto della Fibra in alcuni tratti». Intanto si pensa anche al terzo capitolo di asfalti che riguarderà la strada di Cereie, frazione Oro e ancora alcune vie a Mosso.