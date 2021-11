Valsesia e turismo: un progetto per cambiare marcia

Valsesia e turismo: al via un progetto su larga scala per ottimizzare l’accoglienza.

Valsesia e turismo: un progetto

Dare il massimo sul fronte accoglienza e turismo, con l’obiettivo di partire dall’estate 2022. Partire con un progetto in grande stile che possa far volare il turismo in Valsesia, coordinando gli interventi, le strategie, l’immagine, le iniziative di promozione.

Per ora siamo solo alla parte preparatoria, ma le idee sono già abbastanza chiare, soprattutto sui risultati che si vogliono ottenere. Il Progetto per lo sviluppo turistico della Valsesia” sarà presentato lunedì 8 novembre alle 12 a Varallo, nella sede dell’Unione montana Valsesia. E ci sarà anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, proprio a sottolineare l’importanza di questa iniziativa.

Assieme a lui, saranno presenti i numerosi soggetti del territorio partner del progetto: Provincia di Vercelli, Unione montana, Gal “Terre del Sesia”, comuni di Borgosesia, Varallo, Gattinara, Quarona, Serravalle Sesia, Monterosa 2000 spa e Atl Valsesia Vercelli.

Il settore

«Siamo tutti consapevoli che è arrivato il tempo di imprimere una nuova marcia allo sviluppo turistico della Valsesia – commenta Francesco Pietrasanta, sindaco di Quarona e referente del progetto -. Le premesse sembrano buone. Negli ultimi anni sono indubbiamente aumentati i numeri e anche nel periodo della pandemia abbiamo avuto un buon riscontro, grazie a un costante lavoro di miglioramento dell’offerta, oltre che a caratteristiche ambientali e territoriali che ci mettono in linea con i più recenti trend turistici, che puntano alla ricerca di autenticità e ambienti naturali incontaminati. Abbiamo quindi deciso di affidarci a professionisti per studiare un sistema organico di gestione del settore per renderlo economicamente remunerativo per la popolazione del territorio».

Insomma, si sta parlando di un settore che si vuole far crescere quasi come fosse un’unica azienda diffusa, con strategie e linee coordinate.

«Già da alcuni mesi – prosegue Pietrasanta – abbiamo unito le forze per lavorare alla realizzazione di una strategia comune, basata su una progettualità approfondita e realizzata con criteri e lunedì presenteremo il progetto».

Fare sistema

La consapevolezza che “fare sistema” per promuovere territorio sia la giusta strategia è derivata dal successo dell’iniziativa promozionale “Vacanze in Valsesia” (il quiz che consentiva poi di essere sorteggiati per una vacanza premio), nell’ambito della quale è emerso anche il ruolo catalizzatore del Gruppo di azione locale, rappresentante di un ampio territorio che va dal Rosa fino alle colline del vino: «La collaborazione con i Comuni del territorio in occasione del concorso Vacanze in Valsesia è stata l’occasione per evidenziare le potenzialità del Gruppo di Azione Locale, che ora diventa strumento operativo di questo nuovo progetto – spiega il Presidente del Gal, Franco Gilardi – al quale partecipa anche finanziariamente, sia nell’attuale fase di studio che in quella successiva di promozione».

Lo studio

Lo studio che verrà presentato lunedì 8 novembre sarà condotto dalla società specializzata G&A Group di Trento, e sarà molto articolato: basato su una analisi accurata delle valenze territoriali, è teso ad individuare i punti di forza e le debolezze del territorio valsesiano: «I dati verranno poi raccolti, sintetizzati ed analizzati e saranno utilizzati per indicare le strategie e le risorse da mettere in campo – spiega ancora Francesco Pietrasanta – con l’obiettivo primario di individuare una strategia chiara ed applicabile, non un “libro dei sogni”, ma un percorso totalmente realizzabile, che si svilupperà con un piano marketing studiato nei minimi dettagli. La Valsesia, da Gattinara ad Alagna, ha le potenzialità per volare in alto – conclude – stiamo lavorando perché si possa contare su ali robuste capaci di portarci lontano».

I tempi? Si pensa di concludere rapidamente questa prima fase, per poi iniziare a mettere in pratica le indicazioni ricevute e avviare la fase di rilancio dell’intero sistema in vista, come detto, dell’estate 2022.