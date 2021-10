Valsesia meteo: fine settimana di pioggia e maltempo. Sarà un week-end di brutto tempo. A confermarlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Valsesia meteo: fine settimana di pioggia e maltempo

Per la giornata di oggi, sabato 2 ottobre, : piovaschi e rovesci sparsi, di intensità debole o localmente moderata, a ridosso delle zone montane e pedemontane alpine occidentali e

settentrionali al mattino, in estensione ai rilievi meridionali nel pomeriggio e al

settore orientale in serata. Domani, domenica 3 ottobre: piogge e rovesci sparsi, a possibile carattere temporalesco al confine con la Liguria, di intensità debole o moderata, più persistenti e localmente molto forti sull’alto Piemonte. Fenomeni intermittenti e meno intensi tra basso

Torinese e Cuneese.

Temperature

Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 14 gradi.