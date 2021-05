Valsesia meteo: in arrivo la pioggia. A dirlo è il bollettino di Arpa Piemonte.

Dalla tarda mattinata rovesci sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina, localmente moderati in particolare sulle zone meridionali al confine con la Liguria e nelle vallate nordoccidentali, in possibile transito nel corso del pomeriggio verso le zone di pianura adiacenti. Esaurimento dei fenomeni in

serata. Stessa situazione per domani, venerdi 14 maggio.

Miglioramenti

Miglioramenti previsti per sabato 15 maggio.