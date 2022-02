Varallo demolisce un’ala dell’ex ospedale per fare posto alla scuola del legno

Varallo demolisce la nuova ala dell’ex ospedale: lì i laboratori della scuola di artigiano del legno

Cambierà aspetto nel giro di un paio di anni l’area dell’ex ospedale. Oltre a rimanere polo sanitario con l’attuale Casa della salute, diventerà polo scolastico. È infatti in fase di progettazione la nuova sede della scuola Barolo, il nuovo diploma in Artigiano del legno avviato quest’anno a Varallo dall’Ipsia Magni Borgosesia, che prevede il recupero dell’ala più antica del “Santissima Trinità” per farne aule per il corso di studi. Un progetto, affidato allo studio dell’architetto Ezio Raffredi di Quarona, che prevede anche la demolizione dell’ala più nuova dell’ex ospedale, quella che venne costruita negli ultimi decenni del secolo scorso come ampliamento della struttura sanitaria originaria e poi dismessa completamente dopo la chiusura del nosocomio. Della sua demolizione si parla ormai da tempo e ora, con il progetto della nuova sede della scuola Barolo, diventerà realtà. «Lì, dove attualmente sorge l’ala più nuova dell’ex ospedale verranno realizzati i laboratori del corso di Artigiano del legno – spiega il sindaco Eraldo Botta –, mentre nell’ala più vecchia, nel blocco per intenderci che sorge di fronte alla chiesa della Madonna delle Grazie, verranno ricavate le prime aule per gli studenti, indicativamente quattro o cinque».

I lavori dovrebbero iniziare non appena il progetto diventerà esecutivo e concludersi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024. Il prossimo settembre invece il diploma in Artigiano del legno continuerà, per il secondo anno consecutivo, a essere ospitato nell’edificio comunale delle ex carceri dove ha sede il Formont. Ma la vicinanza a Palazzo dei Musei, che sorge proprio a due passi, la sua posizione in pieno centro storico, il Sacro Monte appena sopra, chiese e monumenti a portata di mano, fanno della futura nuova sede all’ex ospedale la più idonea per ospitare la scuola di artigiano del legno, la prima in Piemonte.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE