Visite specialistiche ed esami diagnostici non urgenti sospesi in tutto il Piemonte. Una situazione che ricorda quanto accaduto nel periodo primaverile.

Si tratta di una decisione legata alla delicata situazione che si sta vivendo a causa del Coronavirus che sta richiedendo molto personale in reparti Covid e sulle attività di prevenzione per contenere la pandemia. L’applicazione di questa nuova procedura sarà progressiva, il chè significa che gli ospedali presenti sul territorio stanno via via riprogrammando le loro attività.

Secondo quanto si apprende, alcuni pronto soccorso potrebbero veder ridotti i loro orari di attività.

