Weekend con piovaschi e neve, ma in attenuazione. L’8 dicembre nuova perturbazione. Ecco le previsioni di Nimbus per il Piemonte.

Weekend con piovaschi e neve, ma in attenuazione. L’8 dicembre nuova perturbazione

Nevicate in attenuazione e piovaschi sparsi tra sabato e domenica. Lunedì persiste il maltempo, ma farà anche capolino il sole. Nuovo peggioramento previsto per martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Le previsioni di Nimbus

Ecco le previsioni di Nimbus per il Piemonte.

“Sabato al mattino un po’ di sole soprattutto lungo le Alpi e la Valle d’Aosta, per il resto nuvoloso e nebbioso con nebbie in sollevamento a quote collinari… in mattinata alcune piogge sulle zone orientali, tendenza a ripresa di nevicate sul basso Piemonte e locale pioggia congelante tra Astigiano e Alessandrino; in giornata qualche piovasco o pioviggine tra Cuneese, Torinese, Valle d’Aosta e piogge sulle zone orientali, in graduale esaurimento in serata”

“Domenica nubi stratificate estese, ma con sole più visibile lungo le valli alpine cuneese, torinesi e della Valle d’Aosta; per il resto meno sole e su pianure ancora grigio o nebbioso soprattutto fino al mattino e tendenza a schiarite in giornata. qualche pioggia fino al mattino tra Alessandrino, Vercellese, Novarese e Verbano”.

“Lunedì abbastanza soleggiato lungo le valli alpine cuneesi, torinesi e sulla Valle d’Aosta, solo in parte sulle valli del nord Piemonte. Qualche pioggia a tratti sulle zone orientali e nord Piemonte; quota neve a 800 metri”.

“Martedì piogge in estensione nel corso della giornata, specie tra Cuneese, Torinese, Biellese, bassa Valle d’Aosta, Astigiano e Alessandrino; neve da quote collinari”.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE