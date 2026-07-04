Weekend di sole e caldo in aumento, ma meno della scorsa settimana

Il Piemonte si prepara a vivere un fine settimana stabile e soleggiato. Secondo il Centro meteo Piemonte, tra sabato 4 e domenica 5 luglio il progressivo rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni di tempo stabile su tutta la regione, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Anche i consueti rovesci pomeridiani sulle Alpi saranno pressoché assenti, favorendo un weekend ideale per le attività all’aperto.

Le temperature sono in aumento e raggiungeranno valori pienamente estivi. Le massime oscilleranno tra 33 e 35 gradi, mentre le minime si manterranno comprese tra 16 e 23 gradi. Nonostante il caldo, l’aria resterà ancora piuttosto secca grazie a una costante ventilazione dai quadranti settentrionali e nord-occidentali.

Domenica cresce il disagio bioclimatico

L’aumento delle temperature farà salire anche il livello di disagio bioclimatico. Per oggi (dati Arpa) è previsto un livello 1 in gran parte del Piemonte, mentre Biella e Cuneo resteranno al livello 0. Domenica il disagio aumenterà: Torino e Alessandria passeranno al livello 2, mentre tutte le altre province saranno al livello 1.

Le temperature massime più elevate sono attese ad Alessandria, con punte fino a 36 gradi, seguita da Torino e Asti con 35 gradi. A Biella sono previsti circa 33 gradi, mentre Novara, Vercelli e Verbania si attesteranno intorno ai 34 gradi.

La fase stabile proseguirà

Le previsioni indicano che la fase anticiclonica non si esaurirà con il weekend. Il Centro meteo Piemonte evidenzia infatti come il tempo stabile sia destinato a proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana, mantenendo condizioni favorevoli e temperature superiori alla media del periodo.

Con il ritorno del caldo, gli esperti consigliano di limitare le attività più impegnative nelle ore centrali della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, soprattutto nelle province dove il disagio bioclimatico raggiungerà i livelli più elevati.

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