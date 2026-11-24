«Prima che sia troppo tardi… Governi incapaci uguale tempi più duri… Qui soluzioni per la sicurezza della tua famiglia». È il messaggio comparso nei giorni scorsi sulla vetrina dell’Armeria Senini, nella centralissima via Bertodano a Biella. Una provocazione che non è passata inosservata tra i passanti, in una strada già addobbata per il Natale, e che ha rapidamente acceso la discussione anche sui social.

Il cartello è stato fotografato e ripreso in alcuni video, poi condivisi online, suscitando reazioni e commenti di segno diverso. Al centro della discussione il rapporto tra sicurezza personale e responsabilità dello Stato, ma anche il significato di un messaggio così esplicito esposto nella vetrina di un negozio che vende armi e prodotti per la difesa personale. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il titolare: «Ho scritto soltanto quello che penso»

A spiegare le ragioni della scelta è Igor Marangoni, titolare della storica armeria biellese. «Nessuna voglia di fare polemica – chiarisce –. E soprattutto non credo di aver violato nessuna legge». Per il commerciante si tratta di un’opinione condivisa da molte persone, preoccupate per la propria incolumità. «Biella non è Milano o Roma… Fino a quando non succede qualcosa di grave».

Marangoni non risparmia critiche alla politica, compreso l’attuale governo. «Credevo che un governo di destra contribuisse alla sicurezza dei cittadini onesti, invece non è cambiato proprio nulla». Il negoziante precisa inoltre di non voler istigare nessuno all’uso delle armi: «Non ho parlato di armi da fuoco, che ovviamente vendiamo. Ho espresso un concetto».

Lo spray al peperoncino è il prodotto più richiesto

Per sostenere la propria posizione, Marangoni cita un dato che arriva direttamente dall’attività commerciale: lo spray al peperoncino è il suo articolo più venduto. «Ne vendo a decine ogni mese», racconta. Tra gli acquirenti ci sono soprattutto genitori preoccupati per le figlie che utilizzano treni e mezzi pubblici per raggiungere la scuola o il posto di lavoro.

Ma non soltanto. Secondo il titolare, anche numerosi giovani cercano strumenti di autodifesa perché non si sentono tranquilli quando escono la sera. Si tratta di spray consentiti dalla normativa, purché rispettino i requisiti previsti dalla legge. Per Marangoni, questa domanda commerciale è il segnale concreto di una diffusa percezione di insicurezza.

«Se il messaggio fa discutere, ben venga»

Il commerciante torna quindi sul significato della frase esposta in vetrina. «Lo Stato non mi pare difenda i propri cittadini, quindi perché non pensare a proteggere autonomamente la propria famiglia?». Una posizione netta, che chiama in causa direttamente le istituzioni e la loro capacità di rispondere alle richieste di sicurezza, senza nascondere la delusione verso tutti gli schieramenti politici.

La discussione intanto continua, tra chi condivide le preoccupazioni espresse dall’armeria e chi contesta i toni del cartello. Marangoni, però, non sembra intenzionato a fare marcia indietro. L’obiettivo dichiarato è portare il problema all’attenzione pubblica. «Se il mio messaggio serve a far discutere e sollevare un problema, ben venga», conclude.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati