Il Natale a Varallo 2026 prende forma con l’avvio dei lavori per installare la pista di pattinaggio, uno degli appuntamenti più attesi delle festività cittadine. L’allestimento è ora possibile dopo il completamento del restauro della statua di Vittorio Emanuele II. Per bambini e ragazzi torna così un’occasione di divertimento, mentre il Comune prepara le iniziative che accompagneranno la città verso dicembre.

Le prime decorazioni sono già comparse nelle piazzette e davanti alle scuole sono stati sistemati alcuni alberi. Prosegue anche la posa delle luminarie, destinate a creare un’atmosfera festosa nel centro. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato gli esercenti per ascoltare esigenze e proposte: l’obiettivo è sostenere le attività e richiamare visitatori nel periodo degli acquisti natalizi.

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Elfi nelle vetrine e laboratori per grandi e piccoli

Dal 24 novembre al 20 dicembre torna “Elf on the Shelf”, la caccia agli elfi nascosti ogni giorno in una vetrina diversa. Bambini e famiglie dovranno individuarli e fotografarli, seguendo le loro apparizioni tra le attività cittadine. Le immagini saranno poi esaminate in Comune e chi avrà trovato gli elfi più volte riceverà un premio. Un gioco che invita a passeggiare tra le vie e a scoprire i negozi.

Il calendario comprende anche i tradizionali mercatini dell’8 dicembre, dedicati a chi cerca regali e prodotti particolari. Il 19 e 20 dicembre le cinque sale di Palazzo D’Adda ospiteranno invece laboratori proposti da artigiani, hobbisti, associazioni e creativi. Le attività saranno rivolte ai bambini ma anche agli adulti, con l’intenzione di trasformare le feste in un’occasione di incontro e partecipazione.

Capodanno in piazza, il Comune potrebbe rinunciare

Accanto agli appuntamenti in programma c’è però una notizia meno lieta: il Capodanno in piazza rischia di non essere organizzato. A spiegarlo è l’assessore Roberta Bonazzi, che indica nella mancanza delle risorse necessarie il principale ostacolo. «A malincuore il Comune quest’anno molto probabilmente dovrà rinunciare all’organizzazione del Capodanno in piazza», afferma. Una rinuncia che al momento appare molto probabile, anche se non ancora definitiva.

Per Bonazzi sarebbe una perdita particolarmente dolorosa, perché il brindisi collettivo è diventato negli anni un momento di ritrovo per residenti e visitatori. «Ogni anno le presenze in piazza per brindare al nuovo anno sono state sempre alte», ricorda l’assessore, sottolineando il valore dell’evento anche per chi trascorre la serata da solo. Il programma delle feste prende forma tra molte iniziative, ma sul saluto al nuovo anno resta un’incognita.

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