La Cardiologia dell’Azienda ospedaliera e universitaria “Maggiore della Carità” di Novara è stata il primo centro di Emodinamica in Italia a usare la protesi Amulet 360 per la chiusura percutanea dell’auricola sinistra. L’intervento è stato eseguito dall’équipe diretta da Giuseppe Patti, professore ordinario di Malattie dell’Apparato cardiovascolare all’Università del Piemonte Orientale. La notizia è riportata nel comunicato del Mediacentre dell’UPO, che attribuisce all’équipe il primo impianto italiano del dispositivo. Il comunicato non specifica la data della procedura.

Perché si chiude l’auricola sinistra

Nelle persone con fibrillazione atriale, il sangue può ristagnare nell’auricola sinistra, una cavità del cuore, e favorire la formazione di coaguli che possono raggiungere il cervello e causare un ictus. Per ridurre questo rischio si ricorre abitualmente agli anticoagulanti. Per alcuni pazienti, tuttavia, una terapia anticoagulante a lungo termine comporta un rischio elevato di emorragie, anche gravi; in casi selezionati i medici possono quindi valutare la chiusura dell’auricola.

La procedura è mininvasiva e non richiede un’incisione chirurgica: il dispositivo viene introdotto attraverso una puntura nella vena all’inguine e posizionato nell’auricola, che viene così esclusa dalla circolazione. La chiusura non è indicata per tutti e non comporta automaticamente la sospensione degli anticoagulanti: la decisione dipende dalla valutazione clinica del singolo paziente.

Le caratteristiche di Amulet 360

AMULET 360 è una nuova versione del dispositivo per la chiusura dell’auricola. Secondo le informazioni diffuse dal produttore, il dispositivo combina un corpo interno più adattabile alle diverse forme anatomiche e un disco esterno che contribuisce alla chiusura. Abbott ha annunciato di aver ricevuto la marcatura CE il 27 agosto 2026.

Il comunicato dell’UPO descrive il dispositivo come più versatile e adatto alle diverse conformazioni anatomiche. Si tratta di caratteristiche attribuite alla nuova protesi, non di una prova che produca risultati clinici superiori per ogni paziente. La pagina ufficiale della Cardiologia del Maggiore descrive le attività della struttura, che comprendono l’emodinamica e la cardiologia interventistica.

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