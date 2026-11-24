Il centro operativo Formont Valsesia di Varallo potrebbe chiudere e la notizia suscita preoccupazione in valle. A intervenire è Giovanni Donati, consigliere dell’Unione montana Valsesia, che invita le istituzioni locali a muoversi subito. Il timore è di perdere un altro servizio in un territorio già segnato, secondo il consigliere, da progressivi ridimensionamenti.

«La chiusura del centro operativo è una notizia che non possiamo accettare come l’ennesimo passaggio inevitabile», afferma Donati. Nelle sue parole c’è la preoccupazione per una scelta che potrebbe pesare sulla vita quotidiana dei paesi montani. Non si tratta soltanto di una sede a rischio, insiste, ma di un riferimento concreto per chi cerca competenze e prospettive professionali.

Un presidio per il lavoro e per la montagna

Il consigliere richiama l’attenzione sulle attività svolte da Formont, che descrive come uno strumento per migliorare le condizioni di vita nelle zone montane. Corsi e orientamento toccano settori decisivi per la valle: dal turistico-alberghiero al forestale, dall’ambito socio-assistenziale alla sicurezza in montagna. Competenze strettamente legate alle necessità del territorio e del suo tessuto economico.

Il rischio, spiega Donati, non riguarda quindi soltanto chi già frequenta il centro. A venire meno potrebbe essere una possibilità concreta per i giovani della Valsesia di prepararsi a un mestiere senza allontanarsi dai luoghi in cui sono cresciuti. La formazione, in questa prospettiva, aiuta a creare lavoro qualificato e può contribuire a rendere i paesi più attrattivi per residenti e visitatori.

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La richiesta: aprire subito un confronto

«Una valle che perde i luoghi dove ci si forma perde anche una parte della propria capacità di creare opportunità», avverte Donati. È questo il cuore dell’allarme lanciato dal consigliere, secondo il quale la possibile chiusura avrebbe conseguenze ben oltre l’edificio. Il tema si inserisce in una discussione più ampia sulla tenuta dei servizi nei territori montani e sulle opportunità da offrire alle nuove generazioni.

Per questo Donati chiede una risposta politica e istituzionale, prima che l’eventuale chiusura diventi un fatto compiuto. L’appello è rivolto soprattutto alle amministrazioni locali, chiamate a fare fronte comune. «Chiediamo che gli enti locali si facciano parte attiva, aprendo subito un confronto con la Regione Piemonte». L’obiettivo è difendere un presidio considerato strategico per il futuro della Valsesia.

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