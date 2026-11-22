Due incidenti stradali nel giro di meno di un’ora, tra la SS703 e l’autostrada A4 in direzione Milano, hanno impegnato nella mattinata di oggi, domenica 22 novembre, la squadra dei vigili del fuoco di Novara. Il primo allarme è scattato alle 8.20, il secondo alle 9.10, richiedendo un doppio intervento di soccorso. Una mattinata particolarmente intensa per i soccorritori novaresi, chiamati a prestare assistenza in due distinti scenari di emergenza.

Nel complesso, il bilancio parla di più persone coinvolte nei due sinistri, tra cui anche tre minori. In entrambi i casi si è reso necessario l’intervento coordinato con il personale sanitario e con le forze dell’ordine. I soccorsi si sono concentrati soprattutto sulla messa in sicurezza dei veicoli e sull’assistenza agli occupanti, in modo da permettere il successivo affidamento ai sanitari per le cure e gli accertamenti del caso.

Il primo schianto sulla SS703

Il primo incidente si è verificato lungo la SS703, dove un’automobile è uscita di strada. All’arrivo dei vigili del fuoco, il conducente era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e non poteva uscire autonomamente. È quindi stata necessaria un’operazione di estricazione, svolta dai soccorritori per liberare l’automobilista e consentire al personale del 118 di prenderlo immediatamente in carico.

Dopo essere stato liberato dal veicolo, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. Presente anche una pattuglia della polizia municipale, chiamata a gestire la situazione sul tratto stradale interessato dal sinistro. La priorità è stata soccorrere rapidamente il conducente, ma anche mettere in sicurezza l’area dell’incidente, così da evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori impegnati nell’intervento.

Secondo incidente sull’A4 vicino a Biandrate

Poco dopo, alle 9.10, la stessa squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire nuovamente, questa volta sull’autostrada A4 in direzione Milano, nei pressi dell’uscita di Biandrate. A bordo dell’auto coinvolta si trovavano quattro persone: un adulto e tre minori. Anche in questo caso è stato necessario assistere gli occupanti, consentendo loro di lasciare il mezzo in condizioni di sicurezza.

I tre minori sono stati successivamente trasportati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118, gli operatori della società autostradale e la polizia stradale. Il secondo incidente ha richiesto un intervento complesso e coordinato, confermando una mattinata molto impegnativa per i soccorritori, alle prese con due episodi ravvicinati sulle principali arterie del territorio novarese.

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