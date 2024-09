A Quarona ancora 280 cittadini senza medico. Il sindaco: c’è posto a Varallo. L’amministrazione invita i cittadini a sfruttare l’opportunità: la nuova dottoressa ha ancora posti liberi.

Sono circa 280 i cittadini di Quarona che non hanno un medico di famiglia e da mesi sono costretti a rivolgersi agli ambulatori distrettuali istituti dall’Azienda sanitaria per sopperire alla mancanza. Uno spiraglio si può aprire con l’arrivo in servizio a Varallo della dottoressa Luana Menegaz, operativa da inizio luglio alla Casa della Salute.

Il Comune sta infatti invitando i cittadini a prendere la dottoressa (che al momento ha ancora posti liberi) come proprio medico di base, valutando per il futuro di metterle a disposizione uno spazio nell’ambulatorio di via Lanzio per consentire di visitare in paese. Intanto, l’Asl modificherà a breve gli orari di servizio dell’ambulatorio distrettuale.

Una situazione di disagio

Sono ancora 280 i quaronesi rimasti senza un medico di fiducia dopo i pensionamenti che si sono succeduti negli ultimi anni e le nuove assegnazioni. La maggior parte si deve così affidare agli ambulatori distrettuali, uno dei quali è aperto a Quarona, che sopperiscono alla carenza di professionisti di base “stabili” sul territorio. Ma non è una situazione ottimale.

«Stiamo sollecitando i cittadini affinchè scelgano la dottoressa Menegaz di Varallo quale proprio medico – è l’invito del sindaco Francesco Pietrasanta -. Ha ancora posti liberi, quindi in tanti potrebbero cogliere l’opportunità. Tanto più che, se i numeri dei quaronesi saranno sostanziosi, come Comune potremo concedere alla dottoressa locali dell’ambulatorio di via Lanzio per visitare direttamente a Quarona almeno una volta a settimana permettendo così agli assistiti di non doversi spostare. Abbiamo già anticipato la proposta all’Asl che ha dato la propria disponibilità. Se molti avranno l’accortezza di seguire il nostro consiglio, potremo risolvere il problema in paese e avere tutti i cittadini seguiti da un medico fisso».

Orari “ristretti” all’ambulatorio di Quarona

Nel frattempo, probabilmente già a settembre, l’Asl ridurrà l’orario dell’ambulatorio distrettuale quaronese che attualmente prevede due aperture settimanali: «Gli accessi non sono così alti da mantenere la doppia apertura, e da quanto ci è stato anticipato si ridurrà a una sola – conferma il primo cittadino -. Questo ridimensionamento verrà colmato dall’assegnazione degli spazi alla dottoressa Menegaz se i quaronesi la sceglieranno come medico di base».

