Terzo giorno di lotta contro il fuoco: rogo ancora acceso sopra Cravagliana. LE FOTO

Terzo giorno di lotta contro il fuoco: rogo ancora acceso sopra Cravagliana. Oggi sono ben quattro gli elicotteri impiegati dagli operatori. Salgono i costi e i danni.

Terzo giorno di lotta contro il fuoco: rogo ancora acceso sopra Cravagliana

Proseguono senza sosta anche oggi, mercoledì 8 aprile, le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo che da tre giorni e tre notti sta interessando il territorio del Comune di Cravagliana, con fronte attualmente vicino alle località Valbella e Ferrera.

Le squadre dei vigili del fuoco e volontari Aib sono al lavoro ininterrottamente ormai da quasi 72 ore, impegnate in un intervento reso particolarmente complesso dalle condizioni meteo e dalle asperità del territorio. Il vento, infatti, continua a soffiare con intensità e a tratti con raffiche molto forti, alimentando le fiamme e rendendo difficile il contenimento del rogo.

Gli operatori al lavoro

Sul posto è costante la presenza di una squadra del distaccamento di Varallo, dotata di autobotte e mezzi specifici per gli incendi boschivi. A coordinare le operazioni c’è il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Verbania, supportato anche da una squadra con Ucl (posto di comando avanzato), dal funzionario di servizio e dai volontari del distaccamento di Cravagliana.

Imponente anche il dispiegamento di mezzi aerei: sono infatti quattro gli elicotteri attualmente in azione, due della flotta regionale Aib e due dei vigili del fuoco, gli Erickson “Toro Seduto” e “Cochise”, impegnati in continui lanci d’acqua sulle aree più critiche.

In azione anche squadre Aib e carabinieri

A terra operano inoltre le squadre dei volontari Aib con la colonna mobile regionale, insieme ai carabinieri e ai carabinieri forestali, impegnati nelle attività di supporto e controllo del territorio. L’incendio, che continua a bruciare senza tregua, resta sotto stretta osservazione, mentre proseguono gli sforzi per circoscrivere il fronte del fuoco e limitare i danni a un’area già duramente colpita.

Salgono i danni e i costi

Intanto, ora dopo ora, si fanno sempre più pesanti i danni ambientali, da quantificare una volta estinto il rogo e bonificata tutta la zona. Ma saranno salatissimi anche i costi per lo spegnimento: basti pensare che un elicottero Erikson in volo operativo costa intorno ai 10mila euro all’ora, mentre gli elicotteri più leggeri in dotazione all’Aib costano tra i 3mila e i 6mila euro all’ora.

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