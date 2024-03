Arrivato a Borgosesia il nuovo elicottero del 118: emergenza rientrata

Arrivato a Borgosesia il nuovo elicottero del 118. Il velivolo sostituisce quello che sabato mattina è precipitato alla Capanna Margherita.

Arrivato a Borgosesia il nuovo elicottero del 118

A circa tre giorni dall’incidente accaduto sabato mattina nelle vicinanze della Capanna Margherita, la base del 118 di Borgosesia ha un nuovo elicottero per il soccorso.

Il nuovo velivolo sta già facendo interventi e dunque il territorio è nuovamente tutelato dal servizio, rimesso in efficienza: «Ringrazio il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi, l’ex consigliere regionale Alessandro Stecco, oltre all’Azienda Sanitaria Zero e alla direzione dell’Elisoccorso – dice il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta –. Grazie per la celerità con cui hanno garantito al nostro territorio il ripristino immediato di questo servizio, prezioso per tutto il nostro quadrante».

A.A.A. elicottero cercasi

Dopo l’incidente sul Monte Rosa, Pietrasanta si era subito attivato per avere la certezza che il territorio valsesiano potesse tornare ad avere in tempi brevi il soccorso con elicottero. E subito aveva ottenuto dalla Regione la garanzia che era stato attivato tutto il procedimento per ottenere quanto prima una macchina sostitutiva, nell’attesa della quale il servizio di elisoccorso sarebbe stato fornito tramite elicotteri delle altre basi piemontesi e di quelle lombarde.

«Oggi, a meno di 72 ore dall’incidente, sono felice di informare tutti i valsesiani che la base di Borgosesia è nuovamente dotata di elisoccorso – conclude dunque Francesco Pietrasanta – quindi ringrazio i responsabili per la risposta veramente immediata e rassicuro la popolazione che il servizio è attivo, presente ed efficiente come sempre».