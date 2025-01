Borgosesia cerca nuovi vigili dopo le dimissioni del comandante. Domani ultimo giorno per le domande, intanto va avanti l’inchiesta per la borsa piena di soldi.

Dopo l’inchiesta avviata per un caso di peculato e le dimissioni del comandante, il Comune di Borgosesia prova a riportare equilibrio nel comando di polizia municipale. Lo fa con due bandi attraverso i quali conta di assumere due funzionari, uno dei quali da assegnare al ruolo di comandante, e un agente. Si tratta di bandi per mobilità, quindi per personale già in servizio in altri Comuni. Sono già arrivate richieste, le candidature si chiudono domani. lunedì 20 gennaio.

Il Comune di Borgosesia si è trovato alle prese con un ridimensionamento del personale dopo il caso scoppiato a novembre.

Il caso della borsa piena di soldi

Come noto, la questione ruota attorno alla sparizione di una somma di denaro, poco più di 20mila euro, che era contenuta in una borsa ritrovata da un cittadino e portata al comando della polizia municipale. Secondo le risultanze delle indagini, il denaro sarebbe stato diviso tra tre agenti. Da lì l’apertura dell’inchiesta per peculato. Oltre che sul danno di immagine, le conseguenze per Borgosesia si riflettono sull’operatività del reparto di polizia municipale, rimasto ai minimi. Il comandante aveva presentato le dimissioni, gli altri due agenti sono ancora in carico al reparto, ma con altre mansioni. Restano così tre gli agenti a disposizione.

Due i bandi a cui si affida il Comune per potenziare l’organico. Il primo punta a individuare due funzionari di polizia locale, per uno dei quali si prospetta la possibilità di essere nominato responsabile di servizio. Le candidature vanno presentate entro lunedì, ed è già fissata la data dei colloqui per il giorno venerdì 24 gennaio. Come criteri di valutazione saranno considerati l’esperienza lavorativa, l’esperienza nel settore del commercio e il titolo di studio.

Per la stessa data dovranno essere presentate le candidature per un secondo bando, riferito a un agente. In questo caso, si andrà a colmare il vuoto lasciato a fine anno da un agente che ha ottenuto il trasferimento per avvicinarsi a casa.

